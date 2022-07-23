Москва, , 11:58 — REGNUM Специалисты головного научного института Роскосмоса — ЦНИИмаш — разработали программное обеспечение, которое позволяет вдвое повысить точность отечественной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Спутник системы ГЛОНАСС Glonass-iac.ru

Научная статья с описанием результатов исследования специалистов ЦНИИмаш опубликована в журнале этого научно-исследовательского института «Космонавтика и ракетостроение». Сотрудникам ЦНИИмаш удалось добиться повышения точности системы ГЛОНАСС с помощью обработки данных сети беззапросных измерительных станций Роскосмоса.

Эффективность новой методики была подтверждена в ходе двух экспериментов, которые проводились в 2019 и 2021 годах с использованием наземных станций ГЛОНАСС. В этих экспериментах использовались данные не только от наземных станций Роскосмоса, но и от других российских ведомственных центров обработки измерений. Это позволяет отсеивать недостоверные данные и защититься от «форс-мажорных» ситуаций.

Спутниковая навигационная система ГЛОНАСС была развёрнута для полного покрытия Земли в сентябре 2010 года. Для этого потребовалось развернуть на околоземной орбите 24 действующих спутника.

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