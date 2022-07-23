Москва, 23 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Специалисты Космического центра «Южный» завершили сборку пакета ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая будет использоваться для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-22» с космодрома Байконур. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Artem Lepesin Сборка ракеты «Союз-2.1а»

В монтажно-испытательном корпусе космодрома специалисты собрали первую и вторую ступень ракеты, состоящей из четырёх боковых и центрального блока. После завершения сборки ракета была доставлена на место хранения.

Следующей операцией предстартовой подготовки станет проведение пневмоиспытаний. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-22» назначен на 21 сентября 2022 года. Корабль доставит на Международную космическую станцию космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта США Франциско Рубио.

Полёт американского астронавта на российском корабле пройдёт в рамках программы обмена местами на пилотируемых кораблях. Космонавт Анна Кикина отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon в конце сентября текущего года.