Вашингтон, , 08:26 — REGNUM По мнению американского президента Джо Байдена, введение потолка цен на российскую нефть будет способствовать снижению цен на топливо в США. Он заявил об этом 22 июля в ходе совещания со своими помощниками по вопросам экономики.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Байден, по его мнению, цены на бензин в стране всё ещё высоки и недостаточно быстро снижаются.

«Мы говорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече G7. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы России», — сказал он.

Также в качестве других мер по снижению цен на топливо в США американский лидер назвал увеличение собственной нефтедобычи и использование нефти из стратегического резерва.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что поставки российской нефти на рынки мира необходимы и Соединённым Штатам, и их союзникам, так как в противном случае нефтяные цены возобновят свой рост.