Тегеран, , 07:58 — REGNUM 22 июля президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в провинцию Маркази рано утром после того. Президент посетил уже 28 других провинций страны с момента вступления в должность. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эбрахим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

В продолжение поездок по различным провинциям Ирана президент страны Ибрагим Раиси в рамках своего 29-го внутригосударственного турне прибыл в провинцию Маркази во главе высокопоставленной делегации.

Несколько иранских министров, вице-президентов и специальных представителей сопровождают Раиси в его поездке в Маркази для подготовки доклада о проблемах и возможностях провинции.

В ходе визита президента в провинцию запланированы встречи с представителями различных слоев населения с целью ознакомления с насущными вызовами и угрозами, стоящими на пути процветания иранской провинции.