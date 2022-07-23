Тегеран, 23 июля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. 22 июля президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в провинцию Маркази рано утром после того. Президент посетил уже 28 других провинций страны с момента вступления в должность. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальное интернет-представительство президента России Эбрахим Раиси

В продолжение поездок по различным провинциям Ирана президент страны ИбрагимРаиси в рамках своего 29-го внутригосударственного турне прибыл в провинцию Маркази во главе высокопоставленной делегации.

Несколько иранских министров, вице-президентов и специальных представителей сопровождают Раиси в его поездке в Маркази для подготовки доклада о проблемах и возможностях провинции.

В ходе визита президента в провинцию запланированы встречи с представителями различных слоев населения с целью ознакомления с насущными вызовами и угрозами, стоящими на пути процветания иранской провинции.