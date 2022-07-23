Иран решительно осудил ракетный удар Израиля по сирийскому Дамаску
Тегеран, 23 июля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. 22 июля представитель министерства иностранных дел Ирана осудил недавний ракетный удар Израиля по сирийской столице, в результате которого погибли и получили ранения десятки людей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Насер Канани заявил, что недавний ракетный удар Израиля по окрестностям Дамаска нарушает суверенитет Сирии, международные законы и гуманитарные принципы.
Выразив удивление и сожаление в связи с молчанием международных организаций и защитников прав человека перед поведением израильских властей, Канани отметил, что необходимо, чтобы международное сообщество, особенно Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, выполняло свою задачу по борьбе с продолжающимися преступлениями.
Ранее сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес удар по Дамаску, в результате чего погибло трое солдат, еще семеро получили ранения. Соответственно, данное нападение стало 17-м нападением Израиля на сирийскую территорию в текущем году.