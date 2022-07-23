Тегеран, 23 июля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. 22 июля представитель министерства иностранных дел Ирана осудил недавний ракетный удар Израиля по сирийской столице, в результате которого погибли и получили ранения десятки людей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Насер Канани заявил, что недавний ракетный удар Израиля по окрестностям Дамаска нарушает суверенитет Сирии, международные законы и гуманитарные принципы.

Выразив удивление и сожаление в связи с молчанием международных организаций и защитников прав человека перед поведением израильских властей, Канани отметил, что необходимо, чтобы международное сообщество, особенно Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, выполняло свою задачу по борьбе с продолжающимися преступлениями.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес удар по Дамаску, в результате чего погибло трое солдат, еще семеро получили ранения. Соответственно, данное нападение стало 17-м нападением Израиля на сирийскую территорию в текущем году.