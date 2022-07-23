Тегеран, 23 июля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. 22 июля министр Пакистана по правам человека Миан Риаз Хусейн Пирзада поздравил иранское правительство с его сопротивлением и борьбой перед лицом многолетней пропаганды и экономических санкций, введенных Западом и США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Согласно пресс-релизу, посол Ирана в Исламабаде Мохаммад Али Хоссейни навестил министра Пакистана по правам человека в его офисе. В ходе встречи обе стороны подтвердили свою решимость укреплять двустороннее сотрудничество в области прав человека.

Пакистанский министр приветствовал иранского посла и указал на братские отношения, охватывающие два государства на протяжении свыше семи десятилетий и основанные на культурной, религиозной и исторической общности.

Хоссейни поздравил министра с вступлением в должность, а также с успешным выполнением различных политических заданий, заявив, что Иран готов расширять взаимное сотрудничество в области прав человека и, в частности, сотрудничество в судебной сфере.

Он также отметил, что иранское правительство уделяет особое внимание правам человека, особенно правам женщин, подчеркнув, что у двух соседей также должны быть прочные экономические и деловые связи.