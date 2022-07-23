Москва, 23 июля 2022, 00:13 — REGNUM Самый большой вызов для России в Арктике — обеспечение устойчивого развития региона, при гармоничном сочетании экономических, природоохранных и социальных факторо, считают эксперты по развитию региона.
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель комитета старших должностных лиц государств — членов Арктического совета Николай Корчунов заявил об этом на открытии фотовыставки, посвященной научному сотрудничеству и экспедиционной деятельности в Арктике.
Выступая на открытии Николай Корчунов отметил, что в центре всех усилий нашего государства в Арктике, в том числе и международных, находится человек. Прежде всего речь идёт о людях, ведущих деятельность в непростых условиях Крайнего Севера, о коренных народах, населяющих регион.
Фотовыставка сити-формата «Арктика открывает секреты. Научное арктическое сотрудничество и экспедиционная деятельность» открылась 18 июля 2022 года на арт-пространстве «Бульвар арктического совета» (напротив дома улица Арбат, 33). Мероприятие проходит при поддержке Министерства природных ресурсов РФ, мэрии Москвы, ПАО «Норникель», ПАО «Новатек» и является составной частью программы «Дни Арктики в Москве». Организатор — коммуникационное агентство «Новое время».
Николай Корчунов отметил, что экспозиция позволяет сформировать представление о научной работе, которая идет сегодня в Арктике.
Заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов обратил внимание на то, что «Арктика занимает особое место в культуре, умах и сердцах россиян».
Алексей Пинчук представитель ПАО «Норникель» — крупнейшего природопользователя в Арктике рассказал о программах научных исследований, которые реализуются компанией в регионе в тесном взаимодействии с исследовательскими структурами.
Председатель Общественного совета Росгидромета Вадим Петров считает, что в современных условиях интересы России в области арктических научных исследований можно обозначить как возрождение лучших советских традиций комплексности и междисциплинарности в организации исследовательских коллективов, научных экспедиций, полярных исследований.
Председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин считает, что сегодня стоит серьезно подумать о возрождении специальности «Североведение», представители которой были носителями комплексного знания о закономерностях развития полярных и северных природных и социальных процессов. «У нас нет комплексной программы научных исследований в Артике. Сейчас их проводят различные ведомства, но нет согласованных действий. Я уверен, что найдутся люди в России, которые будут способствовать развитию исследований в Арктике. Это должны быть энтузиасты», — отметил он.
Об уникальном проекте по сохранению ненецкого языка Таймырского народа рассказал гендиректор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.
Фотовыставка «Арктика открывает секреты. Научное арктическое сотрудничество и экспедиционная деятельность» в Москве, по адресу Арбат, 33, продлится до конца августа.