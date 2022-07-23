Москва, , 00:13 — REGNUM Самый большой вызов для России в Арктике — обеспечение устойчивого развития региона, при гармоничном сочетании экономических, природоохранных и социальных факторо, считают эксперты по развитию региона.

Арктика Иван Шилов, ИА REGNUM

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель комитета старших должностных лиц государств — членов Арктического совета Николай Корчунов заявил об этом на открытии фотовыставки, посвященной научному сотрудничеству и экспедиционной деятельности в Арктике.

Выступая на открытии Николай Корчунов отметил, что в центре всех усилий нашего государства в Арктике, в том числе и международных, находится человек. Прежде всего речь идёт о людях, ведущих деятельность в непростых условиях Крайнего Севера, о коренных народах, населяющих регион.

«Любая деятельность, все планы в Арктике должны основываться на экосистемном подходе и вестись строго на научной платформе. Наука позволяет нам очень сильно уменьшить факторы и риски, которые сопряжены с освоением этого региона», — подчеркнул главный представитель России в Арктическом Совете. (Напомним, эстафету председательства в Арктическом Совете наша страна приняла в мае 2021 года). Также он рассказал о том, что в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, стартовавшего в 2022 году, Россия инициировала в Арктическом совете ряд проектов. Они предусматривают поддержку лингвистического и исторического наследия коренных народов севера.

Фотовыставка сити-формата «Арктика открывает секреты. Научное арктическое сотрудничество и экспедиционная деятельность» открылась 18 июля 2022 года на арт-пространстве «Бульвар арктического совета» (напротив дома улица Арбат, 33). Мероприятие проходит при поддержке Министерства природных ресурсов РФ, мэрии Москвы, ПАО «Норникель», ПАО «Новатек» и является составной частью программы «Дни Арктики в Москве». Организатор — коммуникационное агентство «Новое время».

Николай Корчунов отметил, что экспозиция позволяет сформировать представление о научной работе, которая идет сегодня в Арктике.

Заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов обратил внимание на то, что «Арктика занимает особое место в культуре, умах и сердцах россиян».

«Москва дружит и сотрудничает со многими арктическими регионами и мы будем развивать это сотрудничество, в том числе и на научном, культурном направлении», — сказал он.

Алексей Пинчук представитель ПАО «Норникель» — крупнейшего природопользователя в Арктике рассказал о программах научных исследований, которые реализуются компанией в регионе в тесном взаимодействии с исследовательскими структурами.

«В последнее время нами совместно с Сибирским отделением РАН проведены две большие арктические экспедиции с участием десятков ученых и институтов. Аналогичных исследований не было со времен СССР. Исследования позволили посмотреть в динамике на изменения, происходящие в Арктике. В этом году нами инициирована большая работа по сохранению биоразнообразия на Кольском полуострове. По ее итогам совместно с Сибирским отделением РАН мы изучим как наша производственная деятельность на территории влияет на окружающую среду и определим необходимые меры для минимизации этого влияния», — рассказал Алексей Пинчук, — В Арктике располагаются основные промышленные мощности Норникеля. В Арктической зоне проживают 60 тысяч наших сотрудников. И создание комфортных условий для них и членов их семей, коренных народов, бережное отношение к окружающей среде для нас — не задача, а прямая обязанность. Экологические программы — в числе приоритетов нашей стратегии развития до 2030 года».

Председатель Общественного совета Росгидромета Вадим Петров считает, что в современных условиях интересы России в области арктических научных исследований можно обозначить как возрождение лучших советских традиций комплексности и междисциплинарности в организации исследовательских коллективов, научных экспедиций, полярных исследований.

«России необходимо присутствовать на всех международных научных форумах, участвовать в международных исследовательских проектах, самой их инициировать, чтобы формировать новое знание об арктических территориях, которое накоплено за последние полтора–два десятилетия и из года в год стремительно обновляется. Российские специалисты должны быть в курсе новых концепций, теорий, научных дискуссий и сами их формировать и задавать им тон», — уверен Вадим Петров.

Председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин считает, что сегодня стоит серьезно подумать о возрождении специальности «Североведение», представители которой были носителями комплексного знания о закономерностях развития полярных и северных природных и социальных процессов. «У нас нет комплексной программы научных исследований в Артике. Сейчас их проводят различные ведомства, но нет согласованных действий. Я уверен, что найдутся люди в России, которые будут способствовать развитию исследований в Арктике. Это должны быть энтузиасты», — отметил он.

Об уникальном проекте по сохранению ненецкого языка Таймырского народа рассказал гендиректор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

«Осталось всего 230 представителей этого народа, а носителями языка из них являются только 30 человек. В настоящее время совместно с ними мы подготовили 10 уроков по изучению этого языка, а по итогам, для желающих овладеть им будет создан лингвистический курс», — рассказал Александр Стоцкий.

Фотовыставка «Арктика открывает секреты. Научное арктическое сотрудничество и экспедиционная деятельность» в Москве, по адресу Арбат, 33, продлится до конца августа.