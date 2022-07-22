Арктика занимает «особое место в культуре, умах и сердцах россиян»
Москва, 23 июля, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Самый большой вызов для России в Арктике — обеспечение устойчивого развития региона при гармоничном сочетании экономических, природоохранных и социальных факторов, считают эксперты по развитию региона.
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель комитета старших должностных лиц государств — членов Арктического совета Николай Корчунов заявил об этом на открытии фотовыставки, посвященной научному сотрудничеству и экспедиционной деятельности в Арктике.
Выступая на открытии Николай Корчунов отметил, что в центре всех усилий нашего государства в Арктике, в том числе и международных, находится человек. Прежде всего речь идёт о людях, ведущих деятельность в непростых условиях Крайнего Севера, о коренных народах, населяющих регион.
Фотовыставка сити-формата «Арктика открывает секреты. Научное арктическое сотрудничество и экспедиционная деятельность» открылась 18 июля 2022 года на арт-пространстве «Бульвар арктического совета» (напротив дома №33 на улице Арбат). Мероприятие проходит при поддержке Министерства природных ресурсов РФ, мэрии Москвы, ПАО «Норникель», ПАО «Новатек» и является составной частью программы «Дни Арктики в Москве». Организатор — коммуникационное агентство «Новое время».
Николай Корчунов отметил, что экспозиция позволяет сформировать представление о научной работе, которая идет сегодня в Арктике.
Заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов обратил внимание на то, что «Арктика занимает особое место в культуре, умах и сердцах россиян».
Алексей Пинчук, представитель ПАО «Норникель» — крупнейшего природопользователя в Арктике, рассказал о программах научных исследований, которые реализуются компанией в регионе в тесном взаимодействии с исследовательскими структурами.
Председатель Общественного совета Росгидромета Вадим Петров считает, что в современных условиях интересы России в области арктических научных исследований можно обозначить как возрождение лучших советских традиций комплексности и междисциплинарности в организации исследовательских коллективов, научных экспедиций, полярных исследований.
Председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин считает, что сегодня стоит серьезно подумать о возрождении специальности «Североведение», представители которой были носителями комплексного знания о закономерностях развития полярных и северных природных и социальных процессов.
Об уникальном проекте по сохранению энецкого языка таймырского народа рассказал гендиректор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.
Фотовыставка «Арктика открывает секреты. Научное арктическое сотрудничество и экспедиционная деятельность» в Москве, по адресу Арбат, 33, продлится до конца августа.