Санкт-Петербург, 22 июля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. 22 июля санкт-петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 25-летним бразильским атакующим полузащитником Клаудиньо. Новое соглашение рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Клаудиньо

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Клаудиньо принял участие в двух турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами во встречах с «Химками» и «Крыльями Советов».

За «Зенит» Клаудиньо выступает с 13 августа 2021 года после перехода из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.