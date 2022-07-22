Москва, , 23:12 — REGNUM Вооружённые украинские формирования заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов в городе Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 июля сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Константиновке украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца», — сказал он.

Также Мизинцев уточнил, что этим киевский режим готовит проведение новой провокации на опасном объекте для того, чтобы обвинить в якобы создании угрозы радиоактивного заражения отдельных украинских районов военных Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский написал, что снижение темпов наступления союзных сил в Донбассе — это «перевод дыхания» перед новым раундом.