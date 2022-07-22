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Азербайджанские СМИ и политики против России: обзор

15 июля под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание правительства, посвященное итогам шести месяцев текущего года, на котором он коснулся деятельности российского миротворческого контингента и озвучил претензии к России, обвинив ее в том, что она «взяла на себя обязательство вывести подразделения армянской армии с международно признанной азербайджанской территории, однако впоследствии нарушила его». В частности, он сказал: «Мы одновременно поднимали этот вопрос перед российским военным руководством, и высокопоставленный представитель министерства обороны России, находясь в Азербайджане несколько месяцев назад, обещал нашему министерству обороны, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха. Сегодня уже середина июля, а вопрос не нашел решения».

Претензии Алиева к России послужили толчком к началу жестких заявлений политиков и СМИ Азербайджана.

Политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу в беседе с корреспондентом Minval. az сказал, что «Россия свои обязательства не выполняет, поскольку именно ее военные должны были заняться выводом армянских формирований из Карабаха. Не сделали. Прошел год, полтора, скоро уже будет два. Сейчас армяне говорят, что их войска в сентябре уйдут, но местные незаконные отряды останутся. Это свидетельствует о том, что ТСЗ (Трехстороннее заявление) открыто игнорируется со стороны как РФ, так и Армении. И это дает Азербайджану возможность отказаться от этого документа, отозвать свою подпись. Это крайняя мера, но иначе выходит, что только один Азербайджан и выполняет пункты и условия ТСЗ, а две другие стороны их откровенно саботируют. Ни по Зангезурскому коридору, ни по выводу вооруженных армян из Карабаха, ни по другим пунктам ни Россия, ни Армения не выполняют своих обязательств».

По мнению политолога Ризвана Гусейнова, «важным моментом из выступления президента Алиева является то, что, «несмотря на обещания Москвы, вывод всех незаконных армянских вооруженных формирований так и не был осуществлен». Гусейнов также заметил, что именно на фоне недовольства официальным Баку политикой Кремля по карабахскому кейсу, Азербайджан и ЕС в Баку подписали ряд важных энергетических соглашений и экономических проектов, а глава МИД Азербайджана сегодня проведет закрытую встречу с генсеком НАТО в Брюсселе. «Если Россия будет и дальше игнорировать чувствительные для Азербайджана моменты, то Баку будет действовать без оглядки на энергетические интересы Москвы на европейском рынке», — резюмировал эксперт.

Политолог Фархад Мамедов считает, что Россия заинтересована в сохранении конфликтной ситуации на Закавказье в замороженном состоянии. «Следует заметить, что позиция у россиян довольно шаткая. Согласно международной практике по прекращению конфликтов, у незаконных вооруженных формирований нет прав на присутствие в зоне дислокации миротворцев. Следовательно, если российский контингент находится в регионе как гарант безопасности карабахских армян, почему миротворцы не разгоняют или, как минимум, не разоружают формирования, именующие себя «армией обороны Карабаха»? А если Россия считает легитимным присутствие такой «армии обороны», то кого в таком случае они собираются защищать?

Словом, в сложившейся ситуации у Азербайджана может быть только два варианта контрдействий — либо провести операцию по разоружению незаконных формирований в зонах ответственности российских миротворческих сил, либо подождать еще три года, после чего, при рассмотрении вопроса о продлении мандата российских миротворческих сил настоять на подписании нового документа, содержащего более четкие и однозначные обязательства по разоружению незаконных вооруженных формирований, которые Армения предпочитает называть «армией обороны». Если же российская сторона откажется взять на себя такое обязательство, у Азербайджана появятся законные основания наложить вето на продление мандата миротворцев в Карабахе.

Айдын Керимов, автор haqqin. az в статье «Армянские комбатанты идут в Азербайджан. В Карабахе снова запахло порохом…», комментируя заявление заместителя начальника генштаба министерства обороны Армении С. Саакяна о том, контрактники будут проходить военную службу в Карабахе, пишет: «А как же подобную ситуацию допускают российские миротворцы, призванные минимизировать риски и угрозы возобновления боевых действий и исключить вероятность эскалации? На этот вопрос нет ясного ответа. Поскольку Россия с помощью своего инструмента влияния — так называемого миротворческого контингента действует в нарушении трехстороннего Московского соглашения и всячески укрепляет сложившийся после второй карабахской войны статус-кво. Москва консервирует новую хрупкую ситуацию «ни войны, ни мира», привязывая к себе Баку и Ереван путем манипулирования их национальными интересами. А свой контингент войск рассматривает не в качестве миротворческой силы, а классической военной базы для расширения геополитического влияния в регионе. Если бы Москва искренне выступала в роли третейского судьи и беспристрастного арбитра, то в первую очередь добилась бы полного вывода армянских войск из контролируемой зоны. К тому же комбатанты переходят в зону ответственности российских войск через коридор, контролируемый опять-таки российскими солдатами. Получается, что формирование нового корпуса происходит с разрешения и при полной поддержке ведомства Сергея Шойгу. Война завершилась, но Армения к полноценному миру так и не готова. Азербайджану надо готовиться к непростым временам, ибо вместо прежней линии фронта Баку вдобавок получил развернутый укрепрайон с российскими вооруженными силами.

Тофик Зульфугаров, экс-глава МИД Азербайджана считает, что цель армян — столкнуть азербайджанцев с российскими миротворцами. «Устраивая провокации, они хотят добиться конфликта азербайджанцев с русскими. Они рассчитывают на то, что таким образом смогут получить стратегическое преимущество. У нас многие спрашивают: а почему мы не проводим антитеррористическую операцию? Безусловно, мы выступим против России. Но не в одиночку, а вместе с Турцией. Готова ли к этому Турция и нужно ли это Баку и Анкаре? Вывод один — еще не время», — сказал Зульфугаров.

По мнению Зульфугарова, общая геополитическая ситуация складывается в пользу Азербайджана, укрепляется азербайджано-турецкий союз, а позиции России в регионе слабеют. «Все понимают, что рано или поздно Россия уйдет из этого региона. Возникает вопрос: кто ее заменит? Армения хотела бы, чтобы это место занял Запад. Запад также не против. Но мы должны понимать, что реальная сила здесь — Турция. Как географически, так и с точки зрения авторитета в регионе. Более того, я не верю, что после Афганистана США или Франция готовы участвовать в войне в регионе. Усиление Турции в этом регионе неизбежно. Откровенно говоря, если России придется уйти из региона, она уступит свои позиции Турции, а не Западу. Это вполне возможный сценарий».

20 июля сайт Minval. az со ссылкой на «информированные источники», разместил материал, в котором обвинил командование российских миротворцев «в контрабандном снабжении армян российским оружием» и далее выдвинул ультиматум: если это продолжится и далее, то в Баку будут сделаны выводы и приняты собственные меры. В материале, в частности, говорится: «В зоне безответственности РМК произошел очередной инцидент, во время которого на контрольно-пропускном пункте азербайджанской армии была остановлена для досмотра колонна миротворцев Российской Федерации в составе 1 БТР 82А и 3 автомобилей «Урал». В ходе досмотра автомобилей в грузовом отсеке одной из машин между спальными матами было обнаружено не менее пяти автоматов Калашникова (АКМ). В ответ на грубое нарушение правил — провоз оружия и боеприпасов без документов — колонна была остановлена и отправлена обратно. Это не тот случай, когда можно кивать на известное российско-армейское разгильдяйство. Нашли, если кто не понял, не тушенку, не сгущёнку и не гречку, а боевое оружие — автоматы Калашникова! Причём намеренно припрятанными. А это верный признак — речь идёт об оружейной контрабанде. В которой советская, а позже российская армия не просто была неоднократно замечена — по сути дела, там, где появляются ВС СССР, а ранее — России, эта самая контрабанда оружия начинает цвести махровым цветом. И самое главное, точно совпадает с геополитическими векторами, начерченными Кремлем». Далее автор публикации пишет: «Да, провезти между матрасами и спальными мешками «Искандер» затруднительно, а вот автомат, казалось, вполне возможно. Только, похоже, недооценили бдительность и профессионализм азербайджанских солдат. И теперь время делать выводы и принимать меры. Хотелось бы надеяться, что командование РМК наведёт порядок среди своего личного состава».

Большой резонанс в Азербайджане вызвало приглашение главы МИД НКР Давида Бабаяна в эфир передачи российского журналиста Владимира Соловьева «Полный контакт». Интервью назвали «провокацией против Азербайджана, которую он устроил после подписания в Баку главами МИД РФ и Азербайджана соглашения об информационной безопасности».

В статье «Соловьев пошел по стопам РИА Новости и устроил провокацию против Азербайджана» на сайте Minval. az отмечено: «И как тогда понимать такой вот «соловьиный помет с армянским акцентом»? Обер-пропагандист Владимир Соловьев не в курсе, что именно подписал в Баку Сергей Лавров? Он так и не понял разницы между федеральным эфиром и теплыми посиделками на своей вилле на берегу итальянского озера Комо? Может, европейские санкции его так расстроили и выбили из душевного равновесия, что за официальной хроникой он уже не уследил? Или все грубее и проще? И Владимир Рудольфович просто не считает необходимым соблюдать в отношении Азербайджана документы, подписанные Лавровым в Баку? Так или иначе, азербайджанская аудитория вправе получить ответ на вопрос, является ли подписанное в Баку Сергеем Лавровым соглашение работающим документом. Потому как соблюдение договоров — это улица с двусторонним движением. И если этого не знает Соловьев со своим «тележлобством», то в Азербайджане правовая грамотность куда выше».

«От устроенной Владимиром Соловьевым провокации в эфире продолжают расходиться, если угодно, «круги по воде». Азербайджанская аудитория, включая медиа-общественность, выражает свое справедливое возмущение тем, что российский пропагандист пригласил в эфир террориста Давида Бабаяна и еще представил его как «министра иностранных дел Нагорного Карабаха». ТГ-каналы, близкие к окружению Араика Арутюняна, конечно, с восторгом «постят» ссылки и видео: ах, «глава МИД «Арцаха» Давид Бабаян в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым». Но, видно, реакция азербайджанской стороны оказалась настолько жесткой, что проигнорировать ее уже не получилось.

Увы и ах. Владимир Рудольфович, похоже, даже не понял, в чем состояли и состоят претензии азербайджанской стороны. К вопиющей необъективности в его эфирах, и не только в отношении Азербайджана, мы уже успели привыкнуть. Но на сей раз Владимир Рудольфович, пригласив в эфир Давида Бабаяна, представил его как «министра иностранных дел Нагорного Карабаха». То есть допустил прямой выпад против территориальной целостности Азербайджана. А это не та ситуация, которую можно «затереть», пригласив в эфир представителя азербайджанской стороны. И тем более здесь как минимум некорректно говорить об «обиде». Обидеться мог сам Соловьев на Ивана Урганта за его «шпильку» на тему «соловьиного помета». А здесь речь о территориальной целостности государства и о нарушении подписанного в Баку Лавровым и Байрамов соглашения об информационной безопасности, под которым даже еще не успели высохнуть чернила.

«И если уж Владимир Рудольфович решил повторять провокационные выходки РИА Новости, то и реакция должна быть соответствующей. Операторам кабельных сетей в Азербайджане при наличии соответствующего предписания не представит сложности «выключить» трансляцию каналов «Россия» и «Россия-24», как только в эфир выходит «воскресный вечер» с Соловьевым. Если в представляемом пакете присутствует и радио «Вести FM», точно так же может быть прервана и его трансляция на время «Полного контакта». Точно так же может быть поставлен вопрос о блокировке официальных сайтов канала «Россия» и «Россия-24» и исключении их из кабельных «пакетов». В ответ на интервью Артака Бегларяна заблокировали весь сайт «РИА Новости», а не отдельно взятое интервью и не материалы отдельно взятого корреспондента.

Есть, конечно, возражения: остаются видеохостинги, социальные сети, заблокировать отдельно взятый канал в том же RuTube на своей территории технически вряд ли возможно — это может сделать только руководство самого видеохостинга (как и поступил YouTube, заблокировав каналы российских пропагандистских рупоров). Но здесь куда важнее продемонстрировать свою позицию. И уж точно нет сомнений, что «полный контакт» с «соловьиным пометом» азербайджанской аудитории точно не нужен.

Отрывок из статьи «Как лживые пропагандисты соревнуются в «любви» к родине, а затем извиняются», опубликованной на сайте Minval. az: «Не имея на руках убедительных доводов против «железобетонных» аргументов украинской стороны, «тяжелая артиллерия» российской пропаганды вынуждена оперировать мифическими данными и брать фантастические цифры потерь Киева с потолка. Буквально вчера одна из «тяжеловесов» словоблудия телеведущая Ольга Скабеева в «патриотическом» угаре сморозила откровенную глупость. Так, она заявила, что россияне уничтожили уже… «тысячу украинских «байрактаров». Фантастическая цифра действительно впечатляет, но поверить в нее могут лишь какие-нибудь Иванушка и Марфуша с далекой российской глубинки. Кроме того, Скабеева поставила в неловкое положение оборонное ведомство России, обвинив его во «лжи». Дело в том, что ранее в Минобороны РФ отчитывались только о 84 сбитых таких беспилотниках. А на самом деле Украина закупила перед войной всего 62 «Байрактара».

Очередным поводом для нападок на Россию стала информация о строительстве новой российской военной базы на территории Армении

«Все, что находится на территории Армении, больше принадлежит России, чем армянам. Строительство Россией новой военной базы в километре от Товуза, безусловно, не от добрых намерений. Об этом Axar. az заявил военный эксперт, полковник запаса Узеир Джафаров, комментируя строительство Россией в Армении военной базы на территории бывшего аэродрома у села Айгепар, который находится напротив Товуза. По словам полковника, Азербайджан должен непрерывно выражать России свой протест и озабоченность: «До 2049 года Россия может строить на территории Армении все что хочет. Мы не должны забывать, что Россия оказывала разного рода материальную и моральную поддержку Еревану во время Первой и Второй карабахских войн. В случае новой войны, эта поддержка Москвы продолжится. Строительство военной базы в Берде показывает, что Россия намерена остаться на Южном Кавказе и после 2049 года. В целом у России далеко идущие планы на регион. Но это их грёзы. Реальность же иная. Тот факт, что Россия в настоящее время идет в ногу с нефтегазовыми доходами, не означает, что ситуация будет продолжаться такими же темпами в течение длительного времени. Сейчас российские миротворцы раздают подарки армянским детям в селах Шуши или занимаются какой-то деятельностью в Ханкенди. Но все это временно. Когда миротворцы прибыли в нашу страну, они скрыли свои цели и намерения. Однако деятельность России по возрождению армянской армии, поддержке сепаратизма в Карабахе и т.д. все это противоречит интересам нашей национальной безопасности. Поэтому, мы должны быть бдительными в некоторых вопросах».

По словам депутата Милли Меджлиса Расима Мусабекова, «намерение Москвы и Еревана вполне очевидно и их цель — давление на Азербайджан и Грузию в наиболее уязвимом месте — где проходят нефте-, газопроводы, транскавказская железная и автомобильная трассы. Скорее всего там будет российский флаг и командный состав, а солдат наберут по контракту из местных армян. Непонятно, однако, из каких резервов оснастят эту базу военной техникой. Вооруженные силы РФ еще долгие годы должны будут ремонтировать собственные танки, БМП, орудия, потрепанные в Украине и восполнять потери посредством производства новой военной техники, боезапасов. Делать это в условиях жестких западных санкций будет чрезвычайно затруднительно. Если идут разговоры о приобретении беспилотников и какой-то иной военной техники в Иране, то ситуация действительно хреновая. Свидетельством этому является и то, что Госдума по слухам намерена 15 июля на чрезвычайном заседании отправить в отставку первого вице-премьера правительства Белоусова и отвечавшего за «Роскосмос» Рогозина», — — отметил политолог.

Вместе с тем он считает, что информацию о развертывании новой военной базы РФ на границе стоит «держать на контроле, но драматизировать не следует». «Вооруженные силы Азербайджана многократно превосходят не только армянские, но и присоединившиеся к ним российские военные контингенты как по численности, так и по уровню подготовки военных. Ну и техническое превосходство за азербайджанской армией. Мы все это продемонстрировали в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны и не думаю, что у противостоящих сторон появится острое желание проверить это снова, тем более в условиях продолжающейся войны в Украине», — заключил Мусабеков.

Заур Гарибоглу, руководитель медиагруппы «Reaksiya» в статье «Почему Россия строит военную базу в километре от Азербайджана?» пишет: «Для устранения угроз в отношении Азербайджана сегодня необходимо расширить состав патриотически настроенных кадров во всех стратегических структурах. В настоящее время под угрозой находится будущее не только Азербайджана, но и в целом мира. Вызывает серьезные вопросы перспектива окончания военных действий на Украине. Со стратегической точки зрения, Россию, по сути, уже можно считать проигравшей стороной, т. к. в самом начале военной операции Россия объясняла ее проведение «приближением НАТО» к своим границам. Но сейчас членами Североатлантического альянса становятся Швеция и Финляндия, а границы НАТО с РФ еще более удлиняются. Тем не менее, Россия не меняет приоритетов внешней политики, в том числе, на Южном Кавказе. В последнее время, появились сообщения о строительство ее военной базы в Армении, всего в одном километре от границы с Азербайджаном. База будет размещаться рядом с Товузским районом, который имеет стратегическое значение. Здесь проходят стратегически важные трубопроводы из Каспийского региона в Европу. Армения, устроив провокации, пыталась блокировать их деятельность».

Говоря о политике России в отношении стран постсоветского пространства, политолог Зардушт Ализаде в интервью «AzPolitika.info» назвал Россию — государством-паразитом. Он обвинил руководителей стран постсоветского пространства в том, что именно с их попустительства Москва затевает различные игры, именно они создают условия, чтобы «русские распускали руки». Он считает, что в Казахстане Москва воспользовалась внутриклановой борьбой за власть, в Узбекистане — намерением провести референдум об отмене суверенных прав каракалпакского народа. Ализаде сказал, что не считает Россию врагом Азербайджана, что Россия сама сделала Азербайджан и другие страны постсоветского пространства своими врагами. Врагами политолог назвал российский правящий класс, разведку и внешнюю политику. По мнению Ализаде, проводить независимую политику не означает враждовать с Россией. «Независимая политика заключается в том, что при попытке Москвы разжечь карабахский конфликт, вы предупреждаете ее, чтобы она знала свое место, и не держала нас за дураков. Нужно говорить русским, чтоб не навязывали свое оружие, не посылали своих пропагандистов с целью создания хаоса. Мы должны это сказать, мы должны это сделать».

По мнению Ализаде, «Россия не может предложить привлекательную модель ни своему народу, ни соседним народам. У нее нет будущего. Почему все хотят жить в Европе? Потому что там свобода, демократия, развитие и независимость. А в России ничего нет. Если вдруг объявят, что любой гражданин России может приехать в Европу и получить гражданство, половина россиян побежит туда. И наши побегут».