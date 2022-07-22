Москва, , 20:29 — REGNUM Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) России в ходе спецоперации на Украине достойно выполняют свой долг, защищая мир, жизни людей и наше Отечество. Об этом 22 июля написал заместитель председатель Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Duma.gov.ru

«Восхищен мужеством наших военнослужащих. Они достойно выполняют свой долг — защищают мир, защищают жизни людей, защищают наше Отечество», — отметил он.

Также Медведев прикрепил к сообщениюу фотографии своей поездки в военный госпиталь в Ростове-на-Дону, где проходят лечение участники специальной военной операции ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский написал, что снижение темпов наступления союзных сил в Донбассе — это «перевод дыхания» перед новым раундом.