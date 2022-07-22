Донецк, 22 июля, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Снижение темпов наступления союзных сил в Донбассе — это «перевод дыхания» перед новым раундом. Об этом 22 июля написал командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в своём телеграм-канале.

YouTube.com|Суть времени Александр Ходаковский

«На фронте происходит ожидаемое снижение темпов наступления — мы переводим дыхание перед очередным раундом», — отметил он в своём сообщении.

Также Ходаковский добавил, что, по его мнению, всё происходящее в данный момент было предопределено обстоятельствами разного свойства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал, что киевские боевики осуществили массированный обстрел освобожденной от них территории Запорожской области с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии.