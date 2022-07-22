Москва, , 19:35 — REGNUM Шведский ретейлер IKEA 22 июля снова сообщил о том, что на его сайте невозможно оформить заказы из-за того, что отсутствуют слоты для доставки и самовывоза товаров, и пообещал возобновление интернет-продаж по окончании выходных.

IKEA (сс) mastrminda

«Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы», — говорится на сайте компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шведская компания IKEA, являющаяся самой крупной в мире розничной сетью торговли товарами для обустройства дома, объявила о своём уходе с российского рынка.