Зинсхайм, Германия, , 19:24 — REGNUM Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» из Зинсхайма, как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, может подписать 22-летнего центрального защитника «Шальке-04» и сборной Турции Озана Кабака.

Эмблема «Шальке 04» на флаге

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Кабака в 10 миллионов евро. Соглашение турецкого защитника с «Шальке-04» рассчитано еще на два года до конца сезона 2023/24.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Ред Булл Лейпциг» претендуют на защитника «Хоффенхайма» и сборной Германии Дэвида Раума, которого клуб из Зинсхайма готов отпустить за 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Озан Кабак, выступая за «Норвич Сити» на правах аренды, принял участие в одиннадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, проведя на поле суммарно 924 минуты.