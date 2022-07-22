Анкара, , 18:03 — REGNUM Представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю украинкой сельскохозяйственной продукции. Церемонию подписания 22 июля транслировали турецкие телеканалы.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

Со стороны России документ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу, от Турции — глава минобороны этой страны Хулуси Акар. Также от Киева подпись под документом поставил украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, от ООН — Генсек этой организации Антониу Гутерриш.

Также присутствовавший при этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал это событие историческим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вылетел в Турцию для подписания соглашения по зерну.