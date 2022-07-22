Анкара, 22 июля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю украинкой сельскохозяйственной продукции. Церемонию подписания 22 июля транслировали турецкие телеканалы.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Со стороны России документ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу, от Турции — глава минобороны этой страны Хулуси Акар. Также от Киева подпись под документом поставил украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, от ООН — Генсек этой организации Антониу Гутерриш.

Также присутствовавший при этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал это событие историческим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вылетел в Турцию для подписания соглашения по зерну.