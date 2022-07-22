Лондон, 22 июля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» рассматривает вариант подписания 29-летнего флангового нападающего франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Сербии Филипа Костича. Об этом 22 июля сообщило издание Sky Sports.

(сс) Dirk Ingo Franke Болельщики «Айнтрахта» на трибунах

По информации источника, «молотобойцы» уже сделали немецкому клубу предложение по трансферу Костича. Текущее соглашение серба с «Айнтрахтом» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Филип Костич принял участие в 31-м туре немецкой Бундеслиги 2021/22, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету серба 8 (3+5) очков по системе гол+пас.

Филип Костич перешел в «Айнтрахт» 1 июля 2019 года из «Гамбурга» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.