«Вест Хэм» может подписать нападающего «Айнтрахта» Филипа Костича
Лондон, 22 июля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» рассматривает вариант подписания 29-летнего флангового нападающего франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Сербии Филипа Костича. Об этом 22 июля сообщило издание Sky Sports.
По информации источника, «молотобойцы» уже сделали немецкому клубу предложение по трансферу Костича. Текущее соглашение серба с «Айнтрахтом» рассчитано до 30 июня 2023 года.
В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Филип Костич принял участие в 31-м туре немецкой Бундеслиги 2021/22, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету серба 8 (3+5) очков по системе гол+пас.
Филип Костич перешел в «Айнтрахт» 1 июля 2019 года из «Гамбурга» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.