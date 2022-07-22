Загреб, 22 июля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Факт того, что Хорватия находится в недружественных отношениях с Россией, признал хорватский президент Зоран Миланович. Он заявил об этом 22 июля журналистам в ходе празднования дня муниципалитета Промине.

Predsjednik.hr Зоран Миланович

«Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией», — сказал Миланович.

При этом он отметил, что Хорватия «не участвует в этом настолько активно», как это делают некоторые другие страны.

«Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что (она) не разовьётся», — добавил хорватский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин включил новые государства, и в том числе Хорватию, в список недружественных стран.