Рига, 22 июля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Латвия подала заявление в Международный Суд ООН, запрашивая разрешение на участие в качестве третьего лица в деле «Украина против Российской Федерации». Об этом сообщил латвийский портал Delfi.

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Сообщается, что Латвия впервые в современной истории воспользовалась своим правом, закрепленным в статье 63 Статута Международного Суда ООН, ходатайствовать о рассмотрении дела в статусе третьей стороны.

Международный суд ООН примет решение о допуске Латвии к участию в вышеупомянутом деле в качестве третьего лица после заслушивания мнений сторон спора. Если Международный суд ООН примет решение разрешить Латвии участвовать в этом деле в качестве третьей стороны, государство получит право представить подробные замечания по толкованию норм Конвенции, лежащих в основе споров.