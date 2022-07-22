Таллин, 22 июля, 2022, 16:59 — ИА Регнум.

Pixabay.com Эстония

Одно из ведущих изданий Эстонии Postimees опубликовало статью «Человек, который был эстонским генерал-комиссаром во времена немецкой оккупации», в которой по сути оправдываются коллаборационисты и преступления нацистской оккупации.

Telegram-канал посольства России в Эстонии раскритиковал публикацию эстонского СМИ, которая содержит обзор недавно увидевшей свет книги «Литцманн. Генерал-комиссар и история его семьи».

«С неподдельным увлечением изучая биографию своего «героя», автор книги почему-то предпочел умолчать некоторые факты», — говорится в комментарии посольства. Посольство напомнило, что Карл Зигмунд Литцманн, о «дружелюбии» которого по отношению к «коренному населению» Эстонии пишет автор, был одним из организаторов массовых расправ над мирным населением в Эстонии в годы Великой Отечественной войны и являлся обергруппенфюрером СС.

Глава генерального комиссариата Эстония в рейхскомиссариате «Остланд» Литцманн создал 25 концлагерей в оккупированной Эстонской ССР и несет персональную ответственность за уничтожение мирных советских граждан, включая еврейское население, в том числе массовые расстрелы.

При нем Эстония еще в самом начале войны — в 1941 году была первой объявлена гитлеровцами так называемой территорией «юденфрай», то есть свободной от евреев. При Литцманне в Эстонии были ликвидированы более 61 000 мирных жителей и 64 000 советских военнопленных.

«Примечательно, что прославление нацистского преступника в статье и книге происходит одновременно с развязанной в Эстонии кощунственной войной против памятников тем, кто спас мир от «коричневой чумы», и глумлением над их могилами», — подчеркнули в российском посольстве.