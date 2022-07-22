Берлин, , 15:20 — REGNUM Канцер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия располагает достаточным количеством газопроводов для поставок из России.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

На пресс-конференции в Берлине Шольц назвал Россию ненадёжным поставщиком голубого топлива.

«В Германии есть несколько трубопроводов, всегда достаточно части их мощности, чтобы были выполнены обязательства России по поставкам, идёт ли речь о трубопроводе через Украину, «Ямал» или «Северный поток», — сказал канцлер.

Он отметил, что технически нет проблемы, чтобы выполнить все обязательства по поставкам.