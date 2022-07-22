Берлин, , 15:02 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию ненадёжным поставщиком природного газа.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц Bundesregierung/Kugler

На пресс-конференции в Берлине он рассказал, что уже есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, и этих мощностей достаточно для выполнения всех обязательств.

«Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», — сказал Шольц.

Он считает, что доводы о технических трудностях сокращения поставок по газопроводу «Северный поток», неубедительны, поэтому Германия принимает меры по снижению зависимости от российского газа.