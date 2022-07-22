Роттердам, Нидерланды, 22 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Крупнейший в Европе порт Роттердама (Нидерланды) прекратил контейнерные перевозки в Россию и из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте порта.

adl-logistica.org Контейнеры

В тексте заявления сказано, что контейнерные перевозки в Россию и из России прекратились.

Кроме того, указано, что в ожидании санкций Евросоюза уменьшились поставки угля, нефти и нефтепродуктов, а также СПГ, а компании переключаются на поставки из других стран.