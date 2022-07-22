Москва, 22 июля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Банк России снизил размер ключевой ставки до 8% годовых, сообщили 22 июля в банке.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

22 июля совет директоров ЦБ РФ принял решение о снижении ключевой ставки, составлявшей 9,5%. Её размер уменьшился сильнее, чем ожидали эксперты, — сразу на 150 базисных пунктов, до 8% годовых.

В Центробанке пояснили, что уровень прироста потребительских цен в России остаётся низким и способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.

«Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса», — говорится в заявлении Банка России.