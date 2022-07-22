Нью-Йорк, США, 22 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Центральные банки мира сначала недооценили худший за последние десятилетия всплеск инфляции, а теперь толкают экономики своих стран к рецессии, пытаясь обуздать цены агрессивным повышением ставок, и в конечном счете рискуют перестараться, сообщает 22 июля Bloomberg.

ИА REGNUM Инфляция

На данный момент у центробанков многих развитых и развивающихся стран нет иного выхода, кроме как продолжать повышать ставки в условиях, когда инфляция еще не достигла своего пика.

Темпы ужесточения монетарной политики ухудшают перспективы экономического роста. Экономисты Citigroup Inc. оценивают вероятность глобальной рецессии в 50%, а экономисты Bank of America Corp. прогнозируют в США «легкую рецессию в этом году», замечая, что условия ухудшились гораздо быстрее, чем они ожидали.

Некоторые чиновники уже высказывают опасения по поводу темпов повышения ставок. Среди них глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж, которая недавно предупредила, что поспешное повышение ставок может дать обратный результат.

Уверенность инвесторов в том, что финансовые власти смогут избежать рецессии, рухнула. Согласно ежемесячному опросу управляющих фондами, проводимому Bank of America, ожидания глобального роста и прибыли находятся на рекордно низком уровне, а ожидания рецессии — на самом высоком со времени падения роста, вызванного пандемией в мае 2020 года.

«Мы стремительно идем к чрезмерному ужесточению [денежно-кредитной политики], — говорит специалист по глобальной макроэкономической стратегии компании TS Lombard Дарио Перкинс. — Тревогу вызывает то, что, сев в лужу из-за инфляции, теперь финансовые власти хотят реабилитироваться, и есть риск, что они зайдут в этом стремлении слишком далеко и нанесут чрезмерный ущерб мировой экономике».