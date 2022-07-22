Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге 73 пациента с COVID-19 доставили в больницы. Об этом 22 июля сообщили в региональном штабе. Это лишь на одного больного меньше, чем сутками ранее.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

В Северной столице продолжают фиксировать рост заболеваемости ковидом. В городе за сутки выявили 693 случая заражения коронавирусом (+89 к уровню прошлых суток). Скончались от ковида, как основной причины, за сутки семь человек. Излечились от вируса за сутки 467 пациентов (-79).

Больницы Петербурга ещё не покинули 792 человека (-24). В отделениях реанимации размещены 98 больных (-8). Остаётся подключённым к аппаратам ИВЛ 21 петербуржец (-1). Выписали из стационаров за сутки 64 пациента (-13).

На домашнем лечении ковида, по данным на 21 июля, находится 2751 больной. Их количество за сутки увеличилось на 241 человека.

Отметим, что в Петербурге за время пандемии выявили 1 544 266 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами её стали 34 772 пациента, а выздоровели 1 505 304 человека.

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