Москва, 22 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вылетел в Турцию для подписания соглашения по зерну. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию, — сказал Песков журналистам. — Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождёмся, не будем пока забегать вперёд».

Текст проекта документа, который готовится к подписанию, пресс-секретарь главы государства раскрывать не стал.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее агентство Reuters анонсировало подписание соглашения по зерну 22 июля в 16:30 в Стамбуле.