Лондон, , 12:36 — REGNUM Деловая активность в Великобритании замедлилась до самых низких темпов с начала 2021 года из-за падения спроса в условиях высокой инфляции и неуверенности в будущем, сообщает 22 июля Financial Times.

Британский флаг

Основной индекс деловой активности в Великобритании от S& P Global/CIPS за июль 2022 года составил 52,8, что является самым низким показателем с февраля 2021 года, когда в стране действовал локдаун в связи с пандемией.

Главный экономист S& P Global Market Intelligence Крис Уильямсон заявил, что экономический рост в Великобритании в июле «замедлился до черепашьего шага», а прогностические индикаторы говорят о том, что ситуация будет ухудшаться.

Объем заказов в обрабатывающей промышленности снизился впервые за 18 месяцев, и приток новых заказов оказался недостаточным для поддержания занятости. Помимо падения спроса, объемы производства снижались из-за нехватки материалов и квалифицированного персонала.

Данные по секторам показали, что в июле рост наблюдался в сфере услуг, чему способствовал отложенный спрос на путешествия. Однако и этот рост был самым слабым за последние 17 месяцев.

Производство в обрабатывающей промышленности показало сокращение впервые с мая 2020 года. Производители товаров ссылаются на отсутствие новых заказов, что свидетельствует о неуверенности клиентов и ухудшение глобальных экономических условий.

Тем не менее инфляционное давление снизилось, что обусловлено уменьшением дефицита предложения и увеличением скидок в ответ на ослабление спроса.

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