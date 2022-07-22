Москва, , 11:57 — REGNUM Рано или поздно Япония возродит свою армию и создаст ядерное оружие. Об этом 22 июля заявил доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин.

Взрыв ядерной боеголовки

По его словам, Япония уже в обозримом будущем может поменять свою конституцию и вернуть себе право создания вооруженных сил, после чего приступит к производству широкого спектра вооружений и станет конкурентом России на глобальном оружейном рынке. Более того, в Токио рано или поздно примут решение о создании оружия массового поражения и получат в своё распоряжение ядерное оружие.

«Рано или поздно Япония станет ядерной державой. Хотя мы говорим, что большинство японцев ещё не могут отказаться от пацифизма, мощнейшие, самые мощные в мире средства массовой информации Японии, своего добьются, выполняя волю японского правящего класса, который в этом заинтересован», — сказал Кошкин.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему провалился японский план войны против СССР в 1941 году