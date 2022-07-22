Бухарест, 22 июля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Бывший румынский боксер и спортивный администратор Рудел Обрежа, отбывающий наказание по обвинению в финансовых махинациях, официально обратился к руководству Министерства юстиции Румынии с просьбой освободить его из мест заключения. Об этом 22 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Тюрьма

По словам спортсмена, в тюрьме у него участились приступы хронических заболеваний и онкологические рецидивы. «Я хочу пройти качественный курс лечения на свободе», — резюмировал, в частности, он.

При этом Обрежа не предоставил документов о наличии у него соответствующих проблем со здоровьем. «Обнаружение болезни в исправительном учреждении не означает, что заключенный заболел во время отбывания наказания», — говорится в заявлении пенитенциарной службы Румынии.

Напомним, в апреле нынешнего года Обрежа был приговорен к 5 годам лишения свободы. По данному делу к уголовной ответственности была привлечена экс-министр туризма Румынии Елена Удря.