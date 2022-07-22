София, , 10:50 — REGNUM Действующее министерство здравоохранения Болгарии объявило о возвращении в ряде регионов страны практики обязательного ношения гражданами медицинских масок. Об этом 22 июля сообщает БНР.

В маске

Согласно официальной информации, очередное нововведение коснется населенных пунктов, где за последнее время была зарегистрирована высокая заболеваемость коронавирусом COVID-19. Речь идет о городах Перник и Кюстендил (Юго-западная Болгария), а также Благоевграде на юге страны. При этом эксперты рассматривают возможность распространения указанного положения на всю Болгарию.

По предварительным данным, указанные маски обязательны для посещения общественных мест, включая медицинские учреждения, зданий госадминистрации, а также некоторых ночных клубов. Новые правила будут действовать до 22 августа текущего года.