Курс доллара резко рванул вверх, приблизившись к уровню 57 рублей
Москва, 22 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. После четырех сессий беспрерывного падения доллар в паре с рублем резко рванул вверх на торгах 21 июля, прибавив по итогам торов без малого 3% и показав максимальный с начала июня дневной прирост, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.
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«Пара доллар/рубль в моменте приближалась к уровню 59 руб., но под влиянием фиксации прибыли впоследствии откатилась в зону 56,65 руб.
Бурную, но кратковременную реакцию российская валюта продемонстрировала в ответ на смягчение Банком России требований для импортеров и банков-нерезидентов.
Центробанк отменил введенный в апреле 30%-й лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности. Решение не шокировало участников рынка, но и не могло остаться незамеченным.
Теперь внимание участников рынка всецело сосредоточено на заседании Банка России. Широко ожидается, что регулятор опустит ставку еще на 0,5%, но также не исключаются варианты и более агрессивного снижения, на 0,75% или даже на 1,00%.
Впрочем, вердикт ЦБ РФ вряд ли окажет существенное влияние на самочувствие рубля, хотя и может оказать дополнительное давление под занавес недели. В целом тренд будет оставаться восходящим до тех пор, пока в силу не вступит обновленное бюджетное правило», — пояснил эксперт.
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