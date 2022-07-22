Петропавловск-Камчатский, 22 июля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. На Камчатке развивается транспортный хаб мирового уровня, который станет восточными воротами стратегического транспортного коридора Северного морского пути, об этом на выездной сессии Восточного экономического форума в Петропавловске-Камчатском заявил губернатор края Владимир Солодов.

Atomic-energy.ru Северный морской путь

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«Камчатка — это естественные восточные ворота нового стратегического транспортного коридора, при этом мы понимаем, что Северный морской путь — это уже не план, это реальность. В этом году 18 миллионов тонн было перевезено Севморпутем, на Камчатке реализуется один из флагманских проектов по перевалке сжиженного природного газа, который сделает Камчатку одним из ключевых мировых хабов», — сказал Солодов.

Для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути на Камчатке прорабатывают вопросы развития портовой инфраструктуры, строительства ледокольной группировки, обслуживания судов.

«У нас развивается транспортный хаб мирового уровня, будут созданы рабочие места, в региональный бюджет будут поступать налоги, получат развитие и смежные производства: судоремонт, обслуживание судов. Это значит, что экономика Камчатки будет базироваться на этом транспортном потоке», — отметил губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица заявил журналистам о том, что обеспечение Северного морского пути с круглогодичной навигацией на Дальнем Востоке требует как минимум 13 ледоколов.