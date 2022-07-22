Москва, 22 июля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Чиновники стран Евросоюза фактически признали территории Запорожской области Украины частью России. Об этом написал в своем Telegram-канале. член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка ячменя на освобождённых территориях Запорожской области

По его мнению, фактическое признание территории Запорожской области частью России следует из седьмого пакета антироссийских санкций ЕС. В тексте документа говорится: «Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области».

«Таким образом, ЕС ставит под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставит под сомнение саму ВГА, тем самым признавая ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области», — пояснил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, совет Евросоюза 21 июля утвердил седьмой пакет санкций против России.

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