Москва, 22 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. По итогам дня 21 июля баррель нефти марки Brent подешевел на 2,45%, до $104,09. Нефтяной рынок остается под давлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

(сс) John Hill Добыча нефти

Давление осуществляется на фоне растущих рисков рецессии в мировой экономике, связанных с ужесточением монетарной политики мировыми центробанками.

Скорее всего, цена останется торговаться в ограниченном диапазоне до 27 июля, пока не пройдет заседания ФРС США, на котором ожидается повышение ставок на 75 б. п., до 2,25%–2,50% годовых.

Добыча нефти в РФ за I полугодие 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3,4%, производство нефтепродуктов на 4,5%, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

США и ЕС обдумывают ввод потолка на российскую нефть. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировой рынок, если уровень потолка окажется ниже затрат для производства нефти.

Так что в условиях неопределенности бычий тренд по нефти остается в силе.

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