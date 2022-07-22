Москва, 22 июля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Торги по рублю 21 июля завершились снижением. Рубль подешевел к доллару США на 2,96%, до 56,67 руб., к евро — на 1,63%, до 57,24 руб., фунту — на 1,62%, до 69,00 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Торги открылись спокойно. Цена торговалась в диапазоне 54,57–55,18 руб. Было странным увидеть в 10:10 по мск скачок цены до 56,87 и быстрый возврат на уровень 55,20 руб. Да и после возвращения цены на него, никто не уделил ему должного внимания.

В 12:20 по мск рубль начал стремительно дешеветь. К 12:55 по мск пара доллар/рубль повысилась на 6,44%, до 58,89 руб. Никаких новостей за ростом котировок не стояло.

Есть мнение, что ЦБ или Минфин РФ тренировались проводить интервенции, чтобы в боевых условиях определить параметры для бюджетного правила и проверить эффективность мер при текущей ликвидности.

Торговый объем 21 июля составил $2,74 млрд против среднего значения $1,87 млрд. Максимальный объем зафиксирован в 12:47 мск. Если фиксировать объемы по ценовой шкале, то борьба велась на уровнях 55,09, 56,84 и 58,03 руб.

22 июля на торгах в Азии баррель Brent стоит $104,78. Сегодня состоится заседание Банка России. Рынок ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б. п. — до 9,0% годовых.

Некоторые экономисты не исключают снижения — на 75 б. п. (до 8,75%). К июльскому заседанию рубль остается сильным. Инфляция находится под контролем ЦБ РФ. Возможности для снижения ключевой ставки есть.

Чья-то невидимая рука защитила уровень 55 руб. Можно сказать, что у пары доллар/рубль существует шаг между ключевыми уровнями в 5 рублей (50,55,60,65 руб.). Если цена пробивает один уровень, движется к следующему.

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