Посёлок городского типа Славяносербск, ЛНР, 22 июля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Замминистра здравоохранения Алтайского края РФ Сергей Насонов посетил Славяносербскую ЦРБ и Трехизбенскую амбулаторию в ЛНР, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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При встрече с главным врачом Славяносербского ТМО Русланом Давыдюком Сергей Насонов отметил, что основной целью визита является определение объемов восстановительных работ в медучреждениях района, а также обмен опытом по вопросам оказания медицинской помощи.

«Нам предстоит в первую очередь определить конкретные сроки и формы работ. В приоритете у нас аварийно-восстановительные работы объектов, пострадавших в результате боевых действиях. Кроме того, нам необходимо выстроить долгосрочное сотрудничество в направлении оказания медицинской и реабилитационной помощи населению», — добавил замминистра здравоохранения Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Славяносербского района ЛНР и правительство Алтайского края 22 июня подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что власти региона помогут сделать условия жизни на Славяносербщине комфортнее.

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