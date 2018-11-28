От имени Госсовета Чувашии с 20-летием ИА REGNUM поздравил спикер регионального парламента Леонид Черкесов.
"ИА REGNUM по праву является одним из ведущих средств массовой информации России и входит в десятку самых цитируемых изданий страны. Аналитические материалы, актуальная лента новостей, в особенности в разрезе регионов, помогают органам государственной власти и бизнесу в оценке ситуации и принятии важных решений.
Выражаю вам благодарность за профессиональное и объективное освещение событий, а также большой вклад агентства в сохранение и популяризацию многовекового исторического наследия народов Чувашии. REGNUM первым из федеральных СМИ начал активно публиковать материалы о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны и трудовом подвиге поколения победителей.
Наряду с информационными сообщениями издание размещает научно-популярные исследования на базе архивных данных. Агентство также смело и достойно проявляет себя в деле отстаивания исторической правды о нашей стране и защите репутации государства на международной арене.
Выражаю уверенность в нашем дальнейшем плодотворном сотрудничестве и желаю коллективу информационного агентства REGNUM достижения новых профессиональных высот и дальнейшего роста аудитории".