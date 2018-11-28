Сегодня, 22 июля 2022 года, исполнилось ровно 20 лет с того дня, в который начало свою работу информационное агентство REGNUM.

ИА REGNUM стало первой в России сводной федеральной платформой для новостей из регионов страны, а затем соединило их с новостями центра, затем — новостей из стран ближнего зарубежья, затем — новостей со всего мира, особенно — впервые в России — с редких иностранных языков.

С тех пор и отныне ИА REGNUM входит в число самых крупных отечественных распространителей контента, а по числу ежедневных новостей — является самым крупным в России.

ИА REGNUM с самого начала непоколебимо встало на позицию защиты государственности России, патриотизма и социальной справедливости. Сегодня мы верно служим нашей Родине в её священной войне за безопасность, национальные интересы, память о наших героических предках и будущее наших детей, честь нового поколения нашей молодежи, ведущей самоотверженную борьбу за Россию.

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