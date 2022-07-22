Лима, , 02:50 — REGNUM Расследование в отношении президента Перу Педро Кастильо, подозреваемого в создании препятствий правосудию, начала генеральная прокуратура страны. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

Уточняется, что генеральный прокурор постановила начать расследование в отношении президента Кастильо по подозрению в преступлении против государственной власти. Речь идёт об укрывательстве.

Расследование связано с перестановками в министерстве внутренних дел Перу. Бывший глава МВД Мариано Гонсалес, уволенный с занимаемой должности через две недели после назначения на неё, выдвинул против президента Перу обвинения в препятствовании проведению расследования в отношении экс-членов правительства.

Перуанский лидер полностью отрицает собственную вину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Перу Кастильо отверг свою якобы причастность к коррупционным схемам.

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