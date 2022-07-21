Брюссель, 21 июля, 2022, 23:52 — ИА Регнум. В седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли ограничения против Сбербанка. Об этом говорится в обнародованном 21 июля в официальном журнале ЕС постановлении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Кроме того, в новый санкционнный список вошли фонд «Русский мир» и Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Также ЕС ввёл персональные санкции против первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, и в отношении ряда представителей силовых ведомств и народных депутатов.

При этом в целом в новый список санкций ЕС против России включено 48 физических лиц и семь организаций, и в том числе мотоклуб «Ночные волки» во главе с его руководителем Александром Залдостановым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обсуждение вопросов российско-венгерского торгового и промышленного сотрудничества провели заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.