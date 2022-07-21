Москва, 21 июля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Обсуждение вопросов российско-венгерского торгового и промышленного сотрудничества провели заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба российского Минпромторга.

Петер Сийярто

«Вице-премьер — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто вопросы торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поставки природного газа из России и сотрудничество в сфере мирного атома обсудили заместитель российского правительства Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.