Москва, 21 июля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на рынке нефти в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд

Отмечается, что стороны в ходе беседы дали позитивную оценку достигнутому уровню дружественных отношений между Россией и Саудовской Аравией, а также провели обсуждение актуальных вопросов сотрудничества двух стран с упором на увеличение взаимовыгодных торгово-экономических связей.

«Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках «ОПЕК плюс». С удовлетворением отмечено, что страны-участницы этого формата последовательно выполняют взятые на себя обязательства с целью поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также российский лидер и наследный принц Саудовской Аравии обменялись мнениями по ситуации в Сирии с учетом итогов трехстороннего саммита стран — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, который прошёл в Тегеране 19 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Иран является другом и партнёром России.