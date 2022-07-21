Таллин, , 19:04 — REGNUM

Флаг Эстонии

Украине не удастся отвоевать все территории, занятые российскими войсками. Об этом глава эстонской внешней разведки Микка Марран заявил, выступая на форуме по безопасности, прошедшем в Аспене.

По сообщению портала новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, при этом Марран продолжает верить в победу Украины в противостоянии с Россией: «Это будет нелегко, это займет время, и Украина, вероятно, не сможет вернуть все свои территории».

Он добавил, что в стратегическом плане России «не удастся достичь своей цели по завоеванию Киева и большей части Украины».

По мнению Маррана, быстрое окончание военного конфликта не предвидится: «Потребуется время, пока Украина будет готова готова перейти в контрнаступление и отвоевать хотя бы часть территорий».

Он также отметил, что десятки российских чиновников, дипломатов и крупных бизнесменов в частном порядке признаются, что они выступают против СВО на Украине.