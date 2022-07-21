Аспен, США, 21 июля, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Возможность начала войны между Китаем и США и их союзников не является неизбежной. Об этом 21 июля заявил глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур в ходе мероприятия в американском городе Аспен.

Gov.uk Ричард Мур

«Я не думаю, что это совсем неизбежно, и очень многое зависит от готовности всех нас видеть различия друг между другом по обе стороны Тайваньского пролива на основе мирных суждений», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о неизбежности войны между США и Китаем.

Отметим, 20 июля в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявили, что США являются главным разрушителем мира в Тайваньском проливе после того, как через него в очередной раз прошёл американский военный корабль.