Минск, 21 июля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Украине следует принять, что несколько освобождённых от киевских боевиков российскими военными регионов, потеряны ею. Об этом 21 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство France-Presse.

President.gov.by Александр Лукашенко

«По мнению Лукашенко, Украина должна признать, что занятые Россией регионы на востоке и юге страны потеряны», — отмечается в материале агентства.

При этом также белорусский лидер уточнил, что, по его мнению, в данный момент уже поздно вести обсуждение этого вопроса.

«Это уже не обсуждается, это можно было еще обсуждать в феврале, марте», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что киевский режим хочет переломить ход конфликта до наступления зимы и готовит «много сюрпризов» союзным войскам.