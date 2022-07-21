Москва, 21 июля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Просьба Венгрии о закупках у России дополнительных объёмов природного газа будет рассмотрена незамедлительно. Об этом 21 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой венгерского МИД Петером Сийярто.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как отметил Лавров, полное выполнение заключенных в 2021 году долгосрочных контрактов на поставку российского природного газа в полной мере отвечает интересам РФ и Венгрии.

«Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить природный газ в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретится 21 июля в Москве заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и вице-премьером- главой российского Минпромторга Денисом Мантуровым, и обсудит с ними приобретение дополнительных объемов российского природного газа.