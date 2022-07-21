Умео, Швеция, 21 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Полиция Швеции призывает граждан и компании быть более бдительными, поскольку объем фальшивых банкнот номиналом 500 крон резко увеличился в последнее время на севере страны. Об этом 20 июля сообщил телеканал SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Поддельные банкноты встали всплывать не только в Вестерноррланде, но и в остальной части северной Швеции, включая лены Емтланд, Норрботтен и Вестерботтен.

«Наиболее остро сейчас ситуация обстоит в Сундсвалле, но на самом деле фальшивые купюры распространены по всему полицейскому региону «Север». Мы также зафиксировали отдельные случаи в Эстерсунде и Умео», — заявил журналистам руководитель отдела Полиции Швеции по борьбе с мошенничеством Микаэль Арсинг.

Арсинг также рассказал, что недавно в одном из домовладений в Сундсвалле был проведен обыск, в ходе которого были изъяты и отправлены на экспертизу банкноты номиналом 500 крон. По его словам, пока обвинений в подделки банкнот никому предъявлены не были.