Люберцы, Московская область, 21 июля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Производительность труда», крупнейший производитель продуктов питания для японской и паназиатской кухни — ООО «ЕВРОПРОДУКТ» (Московская обл., г. Люберцы), производящий товары под брендом группы компаний «Tamaki», на треть увеличил выпуск товаров и получил экономический эффект в размере 31 млн рублей.

Цитата с сайта tamaki.ru Группа компаний «Тамаки»

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции и рост глобальной инфляции — все новости»

Компания включилась в его реализацию шесть месяцев назад при поддержке регионального центра компетенций, однако повышать производственную эффективность коллективу предприятия помогали федеральные эксперты, сообщает производительность. рф.

Увеличение производственной эффективности и повышение качества продукции отметили не только на предприятии, но и клиенты, и поставщики, которые заказывают продукцию. Производственный комплекс компании находится в Подмосковье и изготавливает васаби, салат чука, рисовый уксус, сухари Панко, линейки соусов: на основе соевых соусов, эмульсионные, овощные, фруктовые, и другие популярные продукты для разных сегментов рынка.

«Решение о вступлении в нацпроект обусловил высокий спрос на рынке, который превышал текущий выпуск продукции. Возникла необходимость найти решение, как увеличить производительность труда, используя имеющиеся ресурсы без привлечения дополнительных вложений. Вместе с экспертами ФЦК у нас получилось существенно сократить затраты производства, устранить потери в потоке, снизить время производства продукции и повысить ее качество», — говорит генеральный директор предприятия Андрей Белянин.

Совместно с рабочей группой выбрали пилотный поток — цех производства сухарей Панко. Устранение организационных потерь на данном участке позволило получить максимальный эффект от реализации проекта.

«Вместе с сотрудниками предприятия мы запустили почасовой производственный анализ участка «Сушка сухаря», провели диагностику процессов и проанализировали текущее состояние потока, установили ориентиры и разработали мероприятия по достижению целевого состояния», — пояснил руководитель проекта ФЦК Вячеслав Трофимов.

За полгода интеграции бережливых технологий в рамках реализации нацпроекта в пилотном потоке изготовления сухаря Панко удалось на 38% снизить время протекания процесса производства от склада сырья до склада готовой продукции, на 69% снизить запасы сырья и полуфабрикатов в потоке, на 33% увеличить объем выпускаемой продукции в сутки.

В компании отметили, что после применения разработанных решений заметно улучшилось качество товаров, и это сразу отметили клиенты компании. Кроме того, на предприятии был реализован инструмент поощрения сотрудников: тот, кто лучше всех, по мнению коллег, организует рабочее место по принципу 5С, получит ценный приз.

«Многие сотрудники пересмотрели методы и подходы в своей работе, самостоятельно стали выявлять проблемы, их коренные причины и принимать решения. Ранее мне приходилось большую часть времени уделять на поиск решений проблем уровня мастеров и начальников смен. Кроме этого, проект повлиял на отношение между разными структурными подразделениями, сотрудники стали единой командой, нацеленной на достижение результатов, направленных на еще более интенсивное развитие компании», — прокомментировала руководитель производственного департамента компании Мария Пирогова.

Сегодня активная фаза работы экспертов ФЦК на предприятии окончена. И следующие 2,5 года компания самостоятельно продолжит внедрять инструменты бережливого производства на остальных участках — изготовления Васаби и получения сырья и отгрузки готовой продукции сухарей Панко.

В планах у предприятия до 2024 года на 40% увеличить долю экспортного рынка, на такой же показатель увеличить объем производства. А также на 15% снизить себестоимость продукции, став ключевым производителем и поставщиком на рынке HoReCa.

«В связи с новыми экономическими санкциями на рынках исчезли некоторые импортные товары, у предприятий, с одной стороны, появились объемы дополнительные по заказам, и необходимость увеличивать производительность на тех же мощностях и теми же ресурсами, для этого необходимо снижать простои оборудования. С другой, при удорожании сырья и логистических затрат, появилась потребность снижать себестоимость, чтобы остаться конкурентоспособными», — считает старший руководитель проекта ФЦК Максим Левченко.

«На сегодняшний день более 130 предприятий Московской области участвуют в национальном проекте «Производительность труда». Для многих компаний проект уже стал новым этапом развития — участники смогли не только перезапустить производственные процессы, но и поменяли сам подход к организации работы на предприятии. В результате, у нас есть компании-участники проекта, где по отдельным показателям рост выработки достигал 200%. Предприятие «НПО «Прибор» также сможет значительно повысить производительность труда», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.